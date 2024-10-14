https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977876338.html
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ и попытки проведения противником ротаций, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:05
2024-10-14T05:05
2024-10-14T05:05
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вооруженные силы украины
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ и попытки проведения противником ротаций, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. По его словам, подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведения ротаций, выдвижения резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Трудового, Новодонецкого, Ровнополья и Белогорья", - сказал Гордеев. Начальник пресс-центра добавил, что военнослужащие "Востока" также пресекли действия украинской инженерной группы в районе Дорожнянки.
https://ria.ru/20241010/svo-1977440460.html
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вооруженные силы украины, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Гордеев (полковник)
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ
Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ и проведение ротаций
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ и попытки проведения противником ротаций, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
По его словам, подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведения ротаций, выдвижения резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Трудового, Новодонецкого, Ровнополья и Белогорья", - сказал Гордеев.
Начальник пресс-центра добавил, что военнослужащие "Востока" также пресекли действия украинской инженерной группы в районе Дорожнянки.