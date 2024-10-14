https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977876338.html

Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ

Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ и попытки проведения противником ротаций, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:05

2024-10-14T05:05

2024-10-14T05:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" пресекли усиление позиций ВСУ и попытки проведения противником ротаций, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. По его словам, подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведения ротаций, выдвижения резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Трудового, Новодонецкого, Ровнополья и Белогорья", - сказал Гордеев. Начальник пресс-центра добавил, что военнослужащие "Востока" также пресекли действия украинской инженерной группы в районе Дорожнянки.

https://ria.ru/20241010/svo-1977440460.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, александр гордеев (полковник)