Рейтинг@Mail.ru
Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1978043465.html
Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России
Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России - РИА Новости, 14.10.2024
Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач обсудил с послом России Игорем Братчиковым возможные темы будущего сотрудничества между странами. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T23:10
2024-10-14T23:10
россия
словакия
игорь братчиков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946728057_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6622199672bed1ab6ec3e8547c3afca.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач обсудил с послом России Игорем Братчиковым возможные темы будущего сотрудничества между странами. "Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран, в этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства", - написал Такач на своей странице в социальной сети Facebook*.Министр поблагодарил российского посла за конструктивную встречу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946728057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2fbced42bdafe25fa0902bbb97f82df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словакия, игорь братчиков, политика
Россия, Словакия, Игорь Братчиков, Политика
Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России

Глава Минсельхоза Словакии Такач обсудил сотрудничество с послом РФ Братчиковым

© AP Photo / Denes ErdosМужчина с флагом Словакии
Мужчина с флагом Словакии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Мужчина с флагом Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач обсудил с послом России Игорем Братчиковым возможные темы будущего сотрудничества между странами.
"Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран, в этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства", - написал Такач на своей странице в социальной сети Facebook*.
Министр поблагодарил российского посла за конструктивную встречу.
Здесь высокое качество жизни. Евродепутат поделился впечатлениями о России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы
Вчера, 21:31
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияСловакияИгорь БратчиковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала