https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1978043465.html

Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России

Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России - РИА Новости, 14.10.2024

Министр сельского хозяйства Словакии обсудил сотрудничество с послом России

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач обсудил с послом России Игорем Братчиковым возможные темы будущего сотрудничества между странами. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T23:10

2024-10-14T23:10

2024-10-14T23:10

россия

словакия

игорь братчиков

политика

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БРАТИСЛАВА, 14 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач обсудил с послом России Игорем Братчиковым возможные темы будущего сотрудничества между странами. "Сельское хозяйство связывает и страны, которые непосредственно не соседствуют. О темах и сферах возможного будущего сотрудничества постепенно говорю с послами разных стран, в этот раз это был посол России Игорь Братчиков и представители российского посольства", - написал Такач на своей странице в социальной сети Facebook*.Министр поблагодарил российского посла за конструктивную встречу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

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россия, словакия, игорь братчиков, политика