https://ria.ru/20241014/sotrudnichestvo-1977949508.html
Минобороны Китая рассказало о планах по военному сотрудничеству с Россией
Минобороны Китая рассказало о планах по военному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 14.10.2024
Минобороны Китая рассказало о планах по военному сотрудничеству с Россией
Китай и Россия имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество, и есть возможность открыть новую страницу на этом пути, заявил министр обороны РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:19
2024-10-14T14:19
2024-10-14T14:19
китай
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дун цзюнь
андрей белоусов
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество, и есть возможность открыть новую страницу на этом пути, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым. "Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество. Уверен, что мы будем хорошими друзьями", - сказал военачальник. Он отметил сложность исторического периода, в который произошло назначение Белоусова на должность главы российского военного ведомства, охарактеризовав нынешнее время как "критический период". "И в этот период вы были назначены на очень ответственную должность министра обороны. На вас возложены важные обязанности. Думаю, что это отражает огромное доверие президента (России Владимира) Путина вам и свидетельствует о вашем лидерстве", - сказал Дун Цзюнь. По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере. "В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество и открыть здесь новую страницу", - сказал министр обороны КНР.
https://ria.ru/20241008/arktika-1976835299.html
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китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов, в мире
Китай, Россия, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов, В мире
Минобороны Китая рассказало о планах по военному сотрудничеству с Россией
Глава МО Дун Цзюнь: РФ и КНР намерены развивать военное сотрудничество
ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай и Россия имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество, и есть возможность открыть новую страницу на этом пути, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым.
"Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество. Уверен, что мы будем хорошими друзьями", - сказал военачальник.
Он отметил сложность исторического периода, в который произошло назначение Белоусова на должность главы российского военного ведомства, охарактеризовав нынешнее время как "критический период".
"И в этот период вы были назначены на очень ответственную должность министра обороны. На вас возложены важные обязанности. Думаю, что это отражает огромное доверие президента (России Владимира) Путина вам и свидетельствует о вашем лидерстве", - сказал Дун Цзюнь.
По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере.
"В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество и открыть здесь новую страницу", - сказал министр обороны КНР.