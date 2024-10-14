https://ria.ru/20241014/sokolovskaya-1977875508.html

Уехавшую в Эстонию журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

Уехавшую в Эстонию журналистку Соколовскую объявили в международный розыск - РИА Новости, 14.10.2024

Уехавшую в Эстонию журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T04:44

2024-10-14T04:44

2024-10-14T04:44

россия

москва

эстония

московский городской суд

интерпол

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, объявлена в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Соколовская Я.Л. скрывается от органов предварительного следствия, она объявлена 19 июля 2024 года в федеральный розыск, как скрывшаяся от следствия…после чего 29 июля 2024 года она объявлена в международный розыск на территории стран – членов Интерпола", - сказано в документах. Останкинский суд Москвы в августе заочно арестовал Соколовскую. Ее адвокат, согласно документам, считает, что судом не были исследованы все обстоятельства, а выводы суда не мотивированы и не основаны на доказательствах. По его мнению, в частности, не в полной мере исследована достаточность обоснованности подозрения в причастности Соколовской к совершению преступления. Ранее Мосгорсуд признал законным постановление о заочном аресте журналистки. В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Останкинский суд Москвы в августе заочно арестовал Соколовскую с момента ее экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20241014/kotlyarov-1977874509.html

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

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россия, москва, эстония, московский городской суд, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), происшествия