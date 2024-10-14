Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 14.10.2024 (обновлено: 04:02 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/sokolovskaya-1977874080.html
Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию
Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию - РИА Новости, 14.10.2024
Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию
Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T04:01
2024-10-14T04:02
россия
украина
эстония
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49485/06/494850646_0:0:2519:1416_1920x0_80_0_0_254c9a3407b9be3f4896519d89beb782.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, уехала в Эстонию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию Российской Федерации и вновь скрыться от следствия и суда", - сказано в документах. В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Останкинский суд Москвы в августе заочно арестовал Соколовскую с момента ее экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
https://ria.ru/20241012/lazareva-1977711576.html
https://ria.ru/20241011/goralik-1977515412.html
россия
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49485/06/494850646_0:0:2477:1858_1920x0_80_0_0_7128734b84772bae305158a987cf2500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, эстония, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Эстония, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию

Журналистка Соколовская, обвиняемая в фейках об армии, убыла из России в Эстонию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖурналистка Янина Соколовская
Журналистка Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Журналистка Янина Соколовская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, уехала в Эстонию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию Российской Федерации и вновь скрыться от следствия и суда", - сказано в документах.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Защита признала, что Лазарева* находится за границей
12 октября, 08:06
В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Останкинский суд Москвы в августе заочно арестовал Соколовскую с момента ее экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
11 октября, 08:45
 
РоссияУкраинаЭстонияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала