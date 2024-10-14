Обвиняемая в фейках о ВС России журналистка Соколовская уехала в Эстонию
Журналистка Соколовская, обвиняемая в фейках об армии, убыла из России в Эстонию
Журналистка Янина Соколовская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Журналистка и учредитель портала "Известия на Украине" Янина Соколовская, которая является фигуранткой уголовного дела о распространении фейков об армии России, уехала в Эстонию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию Российской Федерации и вновь скрыться от следствия и суда", - сказано в документах.
Защита признала, что Лазарева* находится за границей
12 октября, 08:06
В июле прошлого года в столичном главке СК сообщали, что против Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Останкинский суд Москвы в августе заочно арестовал Соколовскую с момента ее экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ей вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
11 октября, 08:45