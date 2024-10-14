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Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег
Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег - РИА Новости, 14.10.2024
Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег
Медведь Гром из Московского зоопарка "стоически" встретил первый снег в столице, теплолюбивые животные же предпочли перейти во внутренние помещения до весны,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:36
2024-10-14T16:36
2024-10-14T16:40
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Медведь Гром из Московского зоопарка "стоически" встретил первый снег в столице, теплолюбивые животные же предпочли перейти во внутренние помещения до весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Многие теплолюбивые животные с наступлением холодов перешли во внутренние помещения до весны. Среди них жираф Липа, медоеды, сурикаты. Менее теплолюбивые животные по-прежнему гуляют. Среди них и бурый медведь Гром. Сегодня он стоически наблюдал за дождем и снегом с улицы, выпуская изо рта облака пара", — рассказали в пресс-службе. В зоопарке добавили, что манул Тимофей решил спрятаться от непогоды в своем домике. Среди панд на улице остался гулять только Жуи, а Катюша с мамой Диндин укрылись во внутреннем вольере.
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Медведь Гром во время ледяного града в Московском зоопарке
Медведь Гром во время ледяного града в Московском зоопарке
2024-10-14T16:36
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Московский зоопарк, Общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Медведь Гром из Московского зоопарка "стоически" встретил первый снег в столице, теплолюбивые животные же предпочли перейти во внутренние помещения до весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Многие теплолюбивые животные с наступлением холодов перешли во внутренние помещения до весны. Среди них жираф Липа, медоеды, сурикаты. Менее теплолюбивые животные по-прежнему гуляют. Среди них и бурый медведь Гром. Сегодня он стоически наблюдал за дождем и снегом с улицы, выпуская изо рта облака пара", — рассказали в пресс-службе.
В зоопарке добавили, что манул Тимофей решил спрятаться от непогоды в своем домике. Среди панд на улице остался гулять только Жуи, а Катюша с мамой Диндин укрылись во внутреннем вольере.