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Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег

Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег - РИА Новости, 14.10.2024

Медведь Гром из Московского зоопарка стоически встретил первый снег

Медведь Гром из Московского зоопарка "стоически" встретил первый снег в столице, теплолюбивые животные же предпочли перейти во внутренние помещения до весны,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:36

2024-10-14T16:36

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Медведь Гром из Московского зоопарка "стоически" встретил первый снег в столице, теплолюбивые животные же предпочли перейти во внутренние помещения до весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Многие теплолюбивые животные с наступлением холодов перешли во внутренние помещения до весны. Среди них жираф Липа, медоеды, сурикаты. Менее теплолюбивые животные по-прежнему гуляют. Среди них и бурый медведь Гром. Сегодня он стоически наблюдал за дождем и снегом с улицы, выпуская изо рта облака пара", — рассказали в пресс-службе. В зоопарке добавили, что манул Тимофей решил спрятаться от непогоды в своем домике. Среди панд на улице остался гулять только Жуи, а Катюша с мамой Диндин укрылись во внутреннем вольере.

https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html

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Медведь Гром во время ледяного града в Московском зоопарке Медведь Гром во время ледяного града в Московском зоопарке 2024-10-14T16:36 true PT0M12S

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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество