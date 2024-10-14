https://ria.ru/20241014/smolenskaya-oblast-1977940370.html

Завершен ремонт участка дороги "Золотое кольцо" в Смоленской области

Завершен ремонт участка дороги "Золотое кольцо" в Смоленской области - РИА Новости, 14.10.2024

Завершен ремонт участка дороги "Золотое кольцо" в Смоленской области

Завершен ремонт 60 километров автодороги Р-132 "Золотое кольцо", которая проходит по территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:35

2024-10-14T13:35

2024-10-14T13:35

смоленская область

смоленская область

вязьма

василий анохин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Завершен ремонт 60 километров автодороги Р-132 "Золотое кольцо", которая проходит по территории Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В прошлом году наши предложения по расширению и модернизации участков от Вязьмы до границы с Тверской и Калужской областями этой важной трассы были поддержаны руководством Федерального дорожного агентства. Очень плотно работали с начальником ФКУ Упрдора Москва-Бобруйск Александром Сергеевичем Яхнюком – регулярно встречались, обсуждали проблемные вопросы, держали руку "на пульсе", - отметил глава региона. Ремонтные работы проведены на участке с 999-го по 1059-й километр, благодаря чему значительно повышены безопасность и качество движения. Специалисты провели холодную регенерацию слоев покрытия и уложили два новых слоя. Особое внимание уделили восстановлению системы водоотвода и устройству дренажной системы. Также в рамках ремонта были переустроены 38 автобусных остановок в населенных пунктах Новое село, Быково, Дрожжино, Васютники, Санники, Торбеево, Щеголево, Коптево, Подовражное, Копариха, Рябинки и Сырокоренье. Максимальный комфорт и безопасность пассажирам обеспечат обновленные тротуары на территориях, которые прилегают к остановкам. Анохин добавил, что еще были проведены и другие работы – укреплены обочины, заменены барьерные и перильные ограждения, размещены новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка из термопластика. "Дорожники трудились профессионально, ответственно, со знанием дела, и я вместе со смолянами от всей души благодарю их за мастерство. Теперь автодорога "Золотого кольца" на смоленской земле соответствует своему названию", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20240918/soglashenie--1973399000.html

https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html

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смоленская область, вязьма, василий анохин