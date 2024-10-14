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Сийярто назвал событие, которое начнет прямой конфликт между НАТО и Россией - РИА Новости, 14.10.2024
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07:10 14.10.2024 (обновлено: 08:58 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html
Сийярто назвал событие, которое начнет прямой конфликт между НАТО и Россией
Сийярто назвал событие, которое начнет прямой конфликт между НАТО и Россией - РИА Новости, 14.10.2024
Сийярто назвал событие, которое начнет прямой конфликт между НАТО и Россией
Венгрия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:10
2024-10-14T08:58
украина
россия
венгрия
нато
в мире
петер сийярто
киев
марк рютте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Венгрия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.По его словам, с самого начала украинского конфликта Будапешт провел красные линии — одна из них заключается в том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать любой формы прямого столкновения НАТО с Россией.&quot;Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать&quot;, — сказал министр.Он добавил, что большинство его коллег из стран-союзниц в беседах с представителями Украины допускают возможность присоединения Киева к альянсу, но в закрытом кругу признают, что это невозможно.На просьбу назвать, какие страны входят в меньшинство, все еще верящее в членство Украины в НАТО, Сийярто ответил:"Это будет нечестным. Но я почти уверен, что если вы сделаете предположение, то вы угадаете".Интервьюер предположил, что их всего две, на что министр заметил, что, может быть, это число немного больше.На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, и это стало одной из причин начала специальной военной операции.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html
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Сийярто: вступление Украины в НАТО означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией
В повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией и привело бы к Третьей мировой войне, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Сийярто.
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украина, россия, венгрия, нато, в мире, петер сийярто, киев, марк рютте, владимир путин
Украина, Россия, Венгрия, НАТО, В мире, Петер Сийярто, Киев, Марк Рютте, Владимир Путин
Сийярто назвал событие, которое начнет прямой конфликт между НАТО и Россией

Сийярто: вступление Украины в НАТО будет означать конфликт альянса с Россией

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Венгрия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, с самого начала украинского конфликта Будапешт провел красные линии — одна из них заключается в том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать любой формы прямого столкновения НАТО с Россией.
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"Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать", — сказал министр.

Он добавил, что большинство его коллег из стран-союзниц в беседах с представителями Украины допускают возможность присоединения Киева к альянсу, но в закрытом кругу признают, что это невозможно.
На просьбу назвать, какие страны входят в меньшинство, все еще верящее в членство Украины в НАТО, Сийярто ответил:
"Это будет нечестным. Но я почти уверен, что если вы сделаете предположение, то вы угадаете".
Интервьюер предположил, что их всего две, на что министр заметил, что, может быть, это число немного больше.
На прошлой неделе газета Financial Times написала, что украинские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать подобные варианты завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи и осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
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В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Но никаких сроков он не назвал.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России, и это стало одной из причин начала специальной военной операции.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
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