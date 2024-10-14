https://ria.ru/20241014/shtraf-1978031962.html

Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ*

Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ* - РИА Новости, 14.10.2024

Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:40

2024-10-14T20:40

2024-10-14T20:40

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-21М" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о какой именно информации идет речь, однако аналогичные штрафы ранее получали некоторые другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без плашки "18+". ТВ-21 – телеканал, транслирующий классические и современные фильмы на русском языке в России и некоторых странах бывшего Советского Союза.

https://ria.ru/20240509/shtraf-1945006995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва