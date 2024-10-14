https://ria.ru/20241014/shtraf-1978031962.html
Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ*
Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ* - РИА Новости, 14.10.2024
Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщили РИА... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:40
2024-10-14T20:40
2024-10-14T20:40
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-21М" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о какой именно информации идет речь, однако аналогичные штрафы ранее получали некоторые другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без плашки "18+". ТВ-21 – телеканал, транслирующий классические и современные фильмы на русском языке в России и некоторых странах бывшего Советского Союза.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ*
Телеканал ТВ-21 оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ среди детей
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Общество с ограниченной ответственностью "ТВ-21М" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ
. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, о какой именно информации идет речь, однако аналогичные штрафы ранее получали некоторые другие телеканалы и стриминговые сервисы за показ фильмов с ЛГБТ*-сценами без плашки "18+".
ТВ-21 – телеканал, транслирующий классические и современные фильмы на русском языке в России и некоторых странах бывшего Советского Союза.