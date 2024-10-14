https://ria.ru/20241014/shaman-1977917620.html

Shaman опубликовал свидетельство о расторжении брака

Shaman опубликовал свидетельство о расторжении брака - РИА Новости, 14.10.2024

Shaman опубликовал свидетельство о расторжении брака

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал свидетельство о расторжении брака со своей супругой Еленой Мартыновой. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:55

2024-10-14T11:55

2024-10-14T11:55

шоубиз

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал свидетельство о расторжении брака со своей супругой Еленой Мартыновой. Певец в своем Telegram-канале поделился фотографией документа о прекращении брака. Исходя из документа, брак был расторжен 13 октября.

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

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