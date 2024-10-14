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ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2024

ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:45

2024-10-14T02:45

2024-10-14T02:45

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. "Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах. Командно-контрольный центр располагался в здании, которое ранее было больницей "Шухада аль-Акса", - говорится в сообщении пресс-службы. В ЦАХАЛ добавили, что командный центр якобы использовался бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на израильских военных и Израиль. В армии заявили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире