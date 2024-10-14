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МИД Молдавии поддержал санкции ЕС против главы Гагаузии и местных политиков - РИА Новости, 14.10.2024
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22:38 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/sanktsii-1978041484.html
МИД Молдавии поддержал санкции ЕС против главы Гагаузии и местных политиков
МИД Молдавии поддержал санкции ЕС против главы Гагаузии и местных политиков - РИА Новости, 14.10.2024
МИД Молдавии поддержал санкции ЕС против главы Гагаузии и местных политиков
Глава МИД Молдавии Михаил Попшой приветствовал решение Совета министров иностранных дел ЕС о введении санкций в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и ряда... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:38
2024-10-14T22:38
в мире
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
михай попшой
юрий кузнецов
евросоюз
европарламент
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Глава МИД Молдавии Михаил Попшой приветствовал решение Совета министров иностранных дел ЕС о введении санкций в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и ряда других молдавских политиков, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник утвердил включил в санкционные списки пять политиков из Молдавии - башкана Гагаузии Евгению Гуцул, её советника Юрия Кузнецова и членов исполкома (правительства) Илью Узуна и Михаила Влаха. Под санкции также попала автономная некоммерческая организация "Евразия" и её основательница Нелли Парутенко. "Этот важный шаг способствует укреплению устойчивости и борьбе с деструктивным влиянием в Молдове," - заявил Попшой. Активизация деятельности Евросоюза по Молдавии совпала с приближением президентских выборов и референдума по вступлению страны в ЕС, намеченных на 20 октября. Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом к усилению санкций против молдавской оппозиции и ускорению процесса евроинтеграции Молдавии, которая имеет статус кандидата в ЕС. Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества. В мае прошлого года был согласован первый список фигурантов из 11 физлиц и одной организации, в котором оказались ряд оппозиционных молдавских политиков и представителей бизнеса, в том числе, оппозиционный политик Илан Шор. В настоящее время эти санкции действуют до 29 апреля 2025 года. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Весной прошлого года состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20241013/moldavija-1977815272.html
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в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, михай попшой, юрий кузнецов, евросоюз, европарламент
В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Михай Попшой, Юрий Кузнецов, Евросоюз, Европарламент
МИД Молдавии поддержал санкции ЕС против главы Гагаузии и местных политиков

Глава МИД Молдавии Попшой поддержал санкции ЕС против Гуцул и политиков Гагаузии

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Глава МИД Молдавии Михаил Попшой приветствовал решение Совета министров иностранных дел ЕС о введении санкций в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и ряда других молдавских политиков, соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.
Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник утвердил включил в санкционные списки пять политиков из Молдавии - башкана Гагаузии Евгению Гуцул, её советника Юрия Кузнецова и членов исполкома (правительства) Илью Узуна и Михаила Влаха. Под санкции также попала автономная некоммерческая организация "Евразия" и её основательница Нелли Парутенко.
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"Этот важный шаг способствует укреплению устойчивости и борьбе с деструктивным влиянием в Молдове," - заявил Попшой.
Активизация деятельности Евросоюза по Молдавии совпала с приближением президентских выборов и референдума по вступлению страны в ЕС, намеченных на 20 октября. Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом к усилению санкций против молдавской оппозиции и ускорению процесса евроинтеграции Молдавии, которая имеет статус кандидата в ЕС.
Персональные санкции Евросоюза предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС, физлицам также запрещаются поездки в страны сообщества. В мае прошлого года был согласован первый список фигурантов из 11 физлиц и одной организации, в котором оказались ряд оппозиционных молдавских политиков и представителей бизнеса, в том числе, оппозиционный политик Илан Шор. В настоящее время эти санкции действуют до 29 апреля 2025 года.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Весной прошлого года состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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В миреГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМихай ПопшойЮрий КузнецовЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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