https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977981424.html
Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев
Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев - РИА Новости, 14.10.2024
Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев
Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России, а мы получили новые шансы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:32
2024-10-14T16:32
2024-10-14T16:32
экономика
европа
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России, а мы получили новые шансы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. "Два с половиной года назад мы оказались в новой реальности. На нас посыпалось бешеное количество санкций, нам пришлось перестроить практически всю архитектуру внешней торговли, создать новые логистические пути, но мы справились с этим. Санкции нанесли вред гораздо больший Европе, чем России, а мы получили новые шансы", — сказал Киселёв на сессии "Карта российского экспорта. Маршрут построен" форума "Сделано в России".
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экономика, европа, россия, дмитрий киселев
Экономика, Европа, Россия, Дмитрий Киселев
Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев
Киселёв: санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России