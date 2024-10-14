https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977981424.html

Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев

Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев - РИА Новости, 14.10.2024

Санкции нанесли Европе больше вреда, чем России, заявил Киселев

Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России, а мы получили новые шансы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:32

2024-10-14T16:32

2024-10-14T16:32

экономика

европа

россия

дмитрий киселев

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Санкции нанесли гораздо больший вред Европе, чем России, а мы получили новые шансы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. "Два с половиной года назад мы оказались в новой реальности. На нас посыпалось бешеное количество санкций, нам пришлось перестроить практически всю архитектуру внешней торговли, создать новые логистические пути, но мы справились с этим. Санкции нанесли вред гораздо больший Европе, чем России, а мы получили новые шансы", — сказал Киселёв на сессии "Карта российского экспорта. Маршрут построен" форума "Сделано в России".

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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экономика, европа, россия, дмитрий киселев