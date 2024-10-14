https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977933437.html

ЕС расширил санкции против Ирана

ЕС расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 14.10.2024

ЕС расширил санкции против Ирана

Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, добавлены семь физлиц и семь организаций говорится в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:14

2024-10-14T13:14

2024-10-14T13:44

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник утвердил расширение санкций против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, добавлены семь физлиц и семь организаций говорится в распространенном заявлении Совета.Как указывается в документе, "Совет ЕС утвердил сегодня ограничительные меры против семи физлиц и семи юридических лиц" в связи с якобы "передачей Ираном ракет и беспилотников в Россию", при этом Тегеран и Москва не раз отвергали все подобные обвинения. В Кремле подчеркивали, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.В заявлении Совета ЕС пояснили, что ограничения, в частности, введены против трех авиакомпаний: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, а также против замминистра обороны Сейед Галандари и представителей КСИР.В сентябре этого года официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано сообщил РИА Новости, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил странам ЕС предложения по мерам против Ирана в ответ на якобы поставки ракет России.Стано также утверждал, что в ЕС имеют "достоверную информацию" о якобы поставке Ираном баллистических ракет России. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что не имеет подтверждения информации о передаче и использовании ВС РФ баллистических ракет иранского производства.Режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, а также "за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря" действует до 27 июля 2025 года. Этот режим, как и другие санкционные режимы ЕС регулярно пересматривается и продлевается. В настоящее время под санкциями, в соответствии с этим режимом, находятся более двадцати физлиц и организаций. Персональные санкции ЕС включают заморозку активов фигурантов на территории союза, а также запрет на поездки для физлиц.Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти сообщения американских СМИ. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240926/iran-1974623687.html

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

https://ria.ru/20240924/kreml-1974402015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, евросоюз, в мире, санкции