https://ria.ru/20241014/samolet-1977884072.html

В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели

В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели - РИА Новости, 14.10.2024

В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:23

2024-10-14T08:23

2024-10-14T08:23

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает телеканал NDTV. "Рейс AI119, выполнявший рейс из Мумбаи в аэропорт имени Кеннеди 14 октября, получил особое предупреждение о безопасности и по указанию правительственного комитета по безопасности был перенаправлен в Дели. Все пассажиры высадились и находятся в терминале аэропорта Дели", - сообщил телеканалу представитель авиакомпании. При этом он не уточнил, какое именно предупреждение получил экипаж самолета. Как указывает телеканал, самолет припаркован на изолированной взлетно-посадочной полосе, его проверяют представители службы безопасности, в том числе группы по обнаружению бомб. "В настоящее время самолет находится в международном аэропорту имени Индиры Ганди и все стандартные протоколы безопасности неукоснительно соблюдаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на борту", - сообщил высокопоставленный офицер полиции.

https://ria.ru/20240617/samolet-1953373626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мумбаи, нью-йорк (город), нью-дели, air india