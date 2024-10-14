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В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели - РИА Новости, 14.10.2024
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08:23 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/samolet-1977884072.html
В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели
В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели - РИА Новости, 14.10.2024
В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:23
2024-10-14T08:23
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает телеканал NDTV. "Рейс AI119, выполнявший рейс из Мумбаи в аэропорт имени Кеннеди 14 октября, получил особое предупреждение о безопасности и по указанию правительственного комитета по безопасности был перенаправлен в Дели. Все пассажиры высадились и находятся в терминале аэропорта Дели", - сообщил телеканалу представитель авиакомпании. При этом он не уточнил, какое именно предупреждение получил экипаж самолета. Как указывает телеканал, самолет припаркован на изолированной взлетно-посадочной полосе, его проверяют представители службы безопасности, в том числе группы по обнаружению бомб. "В настоящее время самолет находится в международном аэропорту имени Индиры Ганди и все стандартные протоколы безопасности неукоснительно соблюдаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на борту", - сообщил высокопоставленный офицер полиции.
https://ria.ru/20240617/samolet-1953373626.html
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в мире, мумбаи, нью-йорк (город), нью-дели, air india
В мире, Мумбаи, Нью-Йорк (город), Нью-Дели, Air India
В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели

В Индии летевший в США самолет перенаправили в Дели из-за угрозы безопасности

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет авиакомпании Air India. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает телеканал NDTV.
«
"Рейс AI119, выполнявший рейс из Мумбаи в аэропорт имени Кеннеди 14 октября, получил особое предупреждение о безопасности и по указанию правительственного комитета по безопасности был перенаправлен в Дели. Все пассажиры высадились и находятся в терминале аэропорта Дели", - сообщил телеканалу представитель авиакомпании.
При этом он не уточнил, какое именно предупреждение получил экипаж самолета. Как указывает телеканал, самолет припаркован на изолированной взлетно-посадочной полосе, его проверяют представители службы безопасности, в том числе группы по обнаружению бомб.
"В настоящее время самолет находится в международном аэропорту имени Индиры Ганди и все стандартные протоколы безопасности неукоснительно соблюдаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на борту", - сообщил высокопоставленный офицер полиции.
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В миреМумбаиНью-Йорк (город)Нью-ДелиAir India
 
 
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