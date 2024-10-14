В Индии самолет, летевший в США, перенаправили в Дели
В Индии летевший в США самолет перенаправили в Дели из-за угрозы безопасности
Самолет авиакомпании Air India. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, был перенаправлен в Нью-Дели в понедельник утром из-за угрозы безопасности, сообщает телеканал NDTV.
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"Рейс AI119, выполнявший рейс из Мумбаи в аэропорт имени Кеннеди 14 октября, получил особое предупреждение о безопасности и по указанию правительственного комитета по безопасности был перенаправлен в Дели. Все пассажиры высадились и находятся в терминале аэропорта Дели", - сообщил телеканалу представитель авиакомпании.
При этом он не уточнил, какое именно предупреждение получил экипаж самолета. Как указывает телеканал, самолет припаркован на изолированной взлетно-посадочной полосе, его проверяют представители службы безопасности, в том числе группы по обнаружению бомб.
"В настоящее время самолет находится в международном аэропорту имени Индиры Ганди и все стандартные протоколы безопасности неукоснительно соблюдаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на борту", - сообщил высокопоставленный офицер полиции.
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