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Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом - РИА Новости, 14.10.2024
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03:39 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/samolet-1977873579.html
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом - РИА Новости, 14.10.2024
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом
Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:39
2024-10-14T03:39
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев. "Мне кажется, что еще достаточно долго присутствие летчика в кабине будет незаменимым. Субъективный фактор принятия решения в случае нештатной ситуации по-прежнему важен", - отметил испытатель. По его мнению, искусственный интеллект не способен на самопожертвование, а способен только на самоликвидацию.
https://ria.ru/20241014/ispytaniya-1977873097.html
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искусственный интеллект (ии)
Искусственный интеллект (ИИ)
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом

Летчик-испытатель Таскаев: ИИ никогда не заменит экипаж самолета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.
"Мне кажется, что еще достаточно долго присутствие летчика в кабине будет незаменимым. Субъективный фактор принятия решения в случае нештатной ситуации по-прежнему важен", - отметил испытатель.
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Летчик рассказал о создании спецпрограмм для демополетов на авиасалонах
03:24
По его мнению, искусственный интеллект не способен на самопожертвование, а способен только на самоликвидацию.
 
Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
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