https://ria.ru/20241014/samolet-1977873579.html

Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом

Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом - РИА Новости, 14.10.2024

Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом

Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:39

2024-10-14T03:39

2024-10-14T03:39

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев. "Мне кажется, что еще достаточно долго присутствие летчика в кабине будет незаменимым. Субъективный фактор принятия решения в случае нештатной ситуации по-прежнему важен", - отметил испытатель. По его мнению, искусственный интеллект не способен на самопожертвование, а способен только на самоликвидацию.

https://ria.ru/20241014/ispytaniya-1977873097.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

искусственный интеллект (ии)