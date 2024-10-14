https://ria.ru/20241014/samolet-1977873579.html
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом - РИА Новости, 14.10.2024
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом
Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:39
2024-10-14T03:39
2024-10-14T03:39
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев. "Мне кажется, что еще достаточно долго присутствие летчика в кабине будет незаменимым. Субъективный фактор принятия решения в случае нештатной ситуации по-прежнему важен", - отметил испытатель. По его мнению, искусственный интеллект не способен на самопожертвование, а способен только на самоликвидацию.
https://ria.ru/20241014/ispytaniya-1977873097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
искусственный интеллект (ии)
Искусственный интеллект (ИИ)
Летчик оценил возможность замены экипажа самолета искусственным интеллектом
Летчик-испытатель Таскаев: ИИ никогда не заменит экипаж самолета
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Искусственный разум, используемый сейчас практически повсеместно в различных технологиях, никогда не изменит летный экипаж самолета, заявил в интервью РИА Новости директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев", заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.
"Мне кажется, что еще достаточно долго присутствие летчика в кабине будет незаменимым. Субъективный фактор принятия решения в случае нештатной ситуации по-прежнему важен", - отметил испытатель.
По его мнению, искусственный интеллект не способен на самопожертвование, а способен только на самоликвидацию.