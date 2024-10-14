https://ria.ru/20241014/samarskaya-oblast-1977939189.html

Федорищев передал от Самарской области партию военной помощи в зону СВО

Федорищев передал от Самарской области партию военной помощи в зону СВО - РИА Новости, 14.10.2024

Федорищев передал от Самарской области партию военной помощи в зону СВО

Самарская область отправила очередной груз в зону СВО, это самая большая партия военной помощи от региона за последнее время, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:30

2024-10-14T13:30

2024-10-14T13:30

самарская область

вячеслав федорищев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самарская область отправила очередной груз в зону СВО, это самая большая партия военной помощи от региона за последнее время, сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию военной помощи для дальнейшей ее доставки в зону СВО. Техника, имущество и оборудование закуплено регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий. Автомобили УАЗ - восемь штук, мотоциклы – 14 штук, квадроциклы – шесть штук, квадрокоптеры, тепловизоры, станции РЭБ и многое другое. В общей сложности отправляется груз на сумму 160 миллионов рублей. "Мы передаем самую большую за последнее время партию. Это и современная техника, которая позволяет нарастить беспилотную составляющую, и автомобили. Все, что необходимо для выполнения боевой задачи. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области, которые помогают и обеспечивают эту помощь вместе с нами", - цитирует пресс-служба Федорищева. Он напомнил, что также работает фонд "Доброе сердце" из Отрадного, который передает большую помощь. "Но самое главное - это передавать добрые пожелания нашим бойцам, чтобы они возвращались с победой! Я прошу всех командиров, всех, кто представляет сегодня подразделения, от всех жителей Самарской области, передать нашим ребятам, что мы ими гордимся и ждем их с победой. Победа будет очень скоро! Победа будет за нами! Сегодня очередной груз уходит, он далеко не последний, будем наращивать эту помощь. Важно помогать и содействовать целям специальной военной операции", - добавил губернатор области. Свой гуманитарный груз собрали и волонтеры из Отрадного, он также отправится в общем конвое военной помощи на передовую. Благотворительная группа "Доброе сердце", организованная Татьяной Хритоновой, с первых дней СВО помогает бойцам. Они плетут маскировочные сети и оказывают адресную помощь военнослужащим. Всего было передано от них более 1100 маскировочных сетей. Вместе с "Добрым сердцем" посылки солдатам с вещами первой необходимости собрали и неравнодушные жители города. 80 коробок с теплыми вещами, предметами гигиены и продуктами питания отправили отрадненцы. Военную помощь получат военнослужащие общевойсковой армии и соединения спецназа Центрального военного округа. Мотоциклы и квадроциклы на передовую из региона отправили впервые.

https://ria.ru/20241011/svo-1977572851.html

https://ria.ru/20241002/samara-1976058465.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, ульяновский автомобильный завод (уаз)