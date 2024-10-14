https://ria.ru/20241014/sahalin-1977908311.html
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры - РИА Новости, 14.10.2024
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры
Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:05
2024-10-14T11:05
2024-10-14T11:05
происшествия
россия
сахалин
дальний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону. "Изъяты орудие незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр кеты. В ходе осмотра рыбы 383 экземпляров кеты признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам, превышает 3,2 миллиона рублей, сумма предотвращенного ущерба превышает 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства. В отношении задержанных с поличным трех граждан РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство с причинением особо крупного ущерба). По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ), к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. Это привело к ощутимому подорожанию красной икры в магазинах.
https://ria.ru/20240312/zabaykale-1932422605.html
россия
сахалин
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалин, дальний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сахалин, Дальний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры
На Сахалине задержали трех браконьеров, причинивших ущерб в 3,2 миллиона рублей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону.
"Изъяты орудие незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр кеты. В ходе осмотра рыбы 383 экземпляров кеты признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам, превышает 3,2 миллиона рублей, сумма предотвращенного ущерба превышает 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства.
В отношении задержанных с поличным трех граждан РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство с причинением особо крупного ущерба).
По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ), к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке
достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. Это привело к ощутимому подорожанию красной икры в магазинах.