Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/sahalin-1977908311.html
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры - РИА Новости, 14.10.2024
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры
Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:05
2024-10-14T11:05
происшествия
россия
сахалин
дальний восток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону. "Изъяты орудие незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр кеты. В ходе осмотра рыбы 383 экземпляров кеты признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам, превышает 3,2 миллиона рублей, сумма предотвращенного ущерба превышает 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства. В отношении задержанных с поличным трех граждан РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство с причинением особо крупного ущерба). По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ), к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. Это привело к ощутимому подорожанию красной икры в магазинах.
https://ria.ru/20240312/zabaykale-1932422605.html
россия
сахалин
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сахалин, дальний восток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сахалин, Дальний Восток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине задержали трех браконьеров за заготовку красной икры

На Сахалине задержали трех браконьеров, причинивших ущерб в 3,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 окт – РИА Новости. Троих браконьеров задержали на юге Сахалина за заготовкой красной икры, причиненный ими ущерб превысил 3,2 миллиона рублей, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону.
"Изъяты орудие незаконного промысла, более 55 килограммов ястыков икры кеты и 401 экземпляр кеты. В ходе осмотра рыбы 383 экземпляров кеты признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам, превышает 3,2 миллиона рублей, сумма предотвращенного ущерба превышает 1,5 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства.
В отношении задержанных с поличным трех граждан РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (браконьерство с причинением особо крупного ущерба).
По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ), к 6 октября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 230,5 тысяч тонн - в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. Это привело к ощутимому подорожанию красной икры в магазинах.
Контейнеры с икрой, обнаруженные в большегрузном автомобиле на федеральной автодороге возле города Читы - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Забайкалье полиция остановила грузовик с тоннами красной икры и краба
12 марта, 09:28
 
ПроисшествияРоссияСахалинДальний ВостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала