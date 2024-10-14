https://ria.ru/20241014/ruki_vverkh-1977870382.html

Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 14.10.2024

Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России

Кинопремьера недели об известной музыкальной группе 90-х "Руки вверх!" возглавила кинопрокат, заработав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T01:52

2024-10-14T01:52

2024-10-14T01:52

культура

деми мур (деметрия гайнс)

снг

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели об известной музыкальной группе 90-х "Руки вверх!" возглавила кинопрокат, заработав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели "Граф Монте-Кристо", заработавший 74,7 миллиона рублей. На третьем месте оказалась еще одна премьера "Ужасающий 3", сборы составили 67,5 миллиона рублей. На четвертую позицию опустилась "Василиса и хранители времени", собрав в прокате за уикенд 44,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 38,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241010/film-1977369617.html

https://ria.ru/20241005/kinostudii-1976507243.html

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деми мур (деметрия гайнс), снг, россия