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Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 14.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:52 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/ruki_vverkh-1977870382.html
Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 14.10.2024
Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России
Кинопремьера недели об известной музыкальной группе 90-х "Руки вверх!" возглавила кинопрокат, заработав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T01:52
2024-10-14T01:52
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели об известной музыкальной группе 90-х "Руки вверх!" возглавила кинопрокат, заработав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился лидер прошлой недели "Граф Монте-Кристо", заработавший 74,7 миллиона рублей. На третьем месте оказалась еще одна премьера "Ужасающий 3", сборы составили 67,5 миллиона рублей. На четвертую позицию опустилась "Василиса и хранители времени", собрав в прокате за уикенд 44,3 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 38,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241010/film-1977369617.html
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деми мур (деметрия гайнс), снг, россия
Культура, Деми Мур (Деметрия Гайнс), СНГ, Россия
Фильм "Руки вверх!" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Руки вверх!" возглавил прокат, собрав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ

© iStock.com / evgenyatamanenkoСемейная пара за просмотром кино
Семейная пара за просмотром кино - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Семейная пара за просмотром кино. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кинопремьера недели об известной музыкальной группе 90-х "Руки вверх!" возглавила кинопрокат, заработав 225,7 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился лидер прошлой недели "Граф Монте-Кристо", заработавший 74,7 миллиона рублей.
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 12:40
На третьем месте оказалась еще одна премьера "Ужасающий 3", сборы составили 67,5 миллиона рублей.
На четвертую позицию опустилась "Василиса и хранители времени", собрав в прокате за уикенд 44,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли: сборы кинокартины составили 38,2 миллиона рублей.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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5 октября, 13:10
 
КультураДеми Мур (Деметрия Гайнс)СНГРоссия
 
 
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