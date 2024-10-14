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Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами - РИА Новости, 14.10.2024
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15:27 14.10.2024 (обновлено: 15:32 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/rossija-1977966430.html
Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами
Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами
Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:27
2024-10-14T15:32
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китай
михаил мишустин
брикс
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы готовы строить честные и открытые, по-настоящему деловые отношения со всеми, кто исходит из своих суверенных интересов, невзирая на давление и пропаганду, в том числе коллективного Запада. Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС. А также – наша работа по выстраиванию именно долгосрочных планов сотрудничества с крупнейшими партнерами – Индией, Китаем, Турцией, Бразилией, с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он подчеркнул, что российские технологии, поставки несырьевой неэнергетической продукции, могут стать источником экономического роста для государств Глобального Юга - именно потому, что РФ всегда следовала "принципам взаимности и уважения".
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россия, индия, китай, михаил мишустин, брикс
Россия, Индия, Китай, Михаил Мишустин, БРИКС
Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами

Мишустин: Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы готовы строить честные и открытые, по-настоящему деловые отношения со всеми, кто исходит из своих суверенных интересов, невзирая на давление и пропаганду, в том числе коллективного Запада. Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС. А также – наша работа по выстраиванию именно долгосрочных планов сотрудничества с крупнейшими партнерами – Индией, Китаем, Турцией, Бразилией, с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Он подчеркнул, что российские технологии, поставки несырьевой неэнергетической продукции, могут стать источником экономического роста для государств Глобального Юга - именно потому, что РФ всегда следовала "принципам взаимности и уважения".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Запад использует односторонние принудительные меры, заявил Мишустин
19 сентября, 10:14
 
РоссияИндияКитайМихаил МишустинБРИКС
 
 
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