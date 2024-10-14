Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами
Мишустин: Россия готова строить честные и открытые отношения со всеми странами
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы готовы строить честные и открытые, по-настоящему деловые отношения со всеми, кто исходит из своих суверенных интересов, невзирая на давление и пропаганду, в том числе коллективного Запада. Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС. А также – наша работа по выстраиванию именно долгосрочных планов сотрудничества с крупнейшими партнерами – Индией, Китаем, Турцией, Бразилией, с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Он подчеркнул, что российские технологии, поставки несырьевой неэнергетической продукции, могут стать источником экономического роста для государств Глобального Юга - именно потому, что РФ всегда следовала "принципам взаимности и уважения".
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