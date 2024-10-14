https://ria.ru/20241014/rossija-1977966430.html

Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами

Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами - РИА Новости, 14.10.2024

Мишустин рассказал об условиях для построения отношений с другими странами

Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:27

2024-10-14T15:27

2024-10-14T15:32

россия

индия

китай

михаил мишустин

брикс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия готова строить честные и открытые деловые отношения с теми странами, которые исходят из своих суверенных интересов, невзирая на давление Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы готовы строить честные и открытые, по-настоящему деловые отношения со всеми, кто исходит из своих суверенных интересов, невзирая на давление и пропаганду, в том числе коллективного Запада. Многие эту позицию разделяют, что доказывает значительный интерес к расширению БРИКС. А также – наша работа по выстраиванию именно долгосрочных планов сотрудничества с крупнейшими партнерами – Индией, Китаем, Турцией, Бразилией, с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Он подчеркнул, что российские технологии, поставки несырьевой неэнергетической продукции, могут стать источником экономического роста для государств Глобального Юга - именно потому, что РФ всегда следовала "принципам взаимности и уважения".

https://ria.ru/20240919/briks-1973567895.html

россия

индия

китай

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россия, индия, китай, михаил мишустин, брикс