https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:11
2024-10-14T15:11
2024-10-14T21:58
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он. "Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин.Он добавил, что на данный момент потенциал расширения экспорта такой продукции сосредоточен не только у отраслевых лидеров - таких, например, как "Росатом". По его словам, этот потенциал есть и в широком спектре представителей среднего и малого бизнеса, в небольших технологических компаниях и производителях, как экспортирующих напрямую, так и включенных в цепочки больших игроков.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Мишустин: Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий и фармы
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он.
«
"Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин.
Он добавил, что на данный момент потенциал расширения экспорта такой продукции сосредоточен не только у отраслевых лидеров - таких, например, как "Росатом". По его словам, этот потенциал есть и в широком спектре представителей среднего и малого бизнеса, в небольших технологических компаниях и производителях, как экспортирующих напрямую, так и включенных в цепочки больших игроков.