Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 14.10.2024 (обновлено: 21:58 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/rossija-1977962202.html
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт - РИА Новости, 14.10.2024
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт
Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:11
2024-10-14T21:58
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977963976_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_19738dd4768f67802014f6ee69b7db21.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он. "Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин.Он добавил, что на данный момент потенциал расширения экспорта такой продукции сосредоточен не только у отраслевых лидеров - таких, например, как "Росатом". По его словам, этот потенциал есть и в широком спектре представителей среднего и малого бизнеса, в небольших технологических компаниях и производителях, как экспортирующих напрямую, так и включенных в цепочки больших игроков.
https://ria.ru/20240709/rossija-1958490336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977963976_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_257e41d24db68db6094e3dc314a0c830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал, как Россия может нарастить эскпорт

Мишустин: Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий и фармы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он.
«
"Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин.
Он добавил, что на данный момент потенциал расширения экспорта такой продукции сосредоточен не только у отраслевых лидеров - таких, например, как "Росатом". По его словам, этот потенциал есть и в широком спектре представителей среднего и малого бизнеса, в небольших технологических компаниях и производителях, как экспортирующих напрямую, так и включенных в цепочки больших игроков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки Иннопром-2024 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Россия нарастит поставки в Африку и на Ближний Восток, заявил Мишустин
9 июля, 14:03
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала