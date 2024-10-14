В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе
Песков: РФ с интересом наблюдает за развитием американской космической программы
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия с интересом наблюдает за развитием американской космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, 13 октября произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship.
Маск рассказал, что мешает отправке человека на Марс
10 сентября, 22:11
"Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединённых Штатов Америки и отслеживаем все новости на этот счёт", - сказал Песков журналистам.
В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регулятором неограниченное число раз.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.