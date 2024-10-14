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В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе - РИА Новости, 14.10.2024
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13:41 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/rossija-1977941382.html
В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе
В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе - РИА Новости, 14.10.2024
В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе
Россия с интересом наблюдает за развитием американской космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:41
2024-10-14T13:41
космос - риа наука
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россия
луна
илон маск
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия с интересом наблюдает за развитием американской космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, 13 октября произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. "Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединённых Штатов Америки и отслеживаем все новости на этот счёт", - сказал Песков журналистам. В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регулятором неограниченное число раз. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20240910/mask-1971947283.html
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космос - риа наука, марс, россия, луна, илон маск, дмитрий песков, spacex
Космос - РИА Наука, Марс, Россия, Луна, Илон Маск, Дмитрий Песков, SpaceX
В Кремле заявили о заинтересованности в американской космической программе

Песков: РФ с интересом наблюдает за развитием американской космической программы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия с интересом наблюдает за развитием американской космической программы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, 13 октября произвела пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship.
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"Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединённых Штатов Америки и отслеживаем все новости на этот счёт", - сказал Песков журналистам.
В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регулятором неограниченное число раз.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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