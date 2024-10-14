https://ria.ru/20241014/rossija-1977923310.html

В России создали базу данных популяционных частот генетических вариантов

В России создали базу данных популяционных частот генетических вариантов - РИА Новости, 14.10.2024

В России создали базу данных популяционных частот генетических вариантов

Уникальная отечественная база данных популяционных частот генетических вариантов, которая позволит проводить оценку риска развития генетических заболеваний и... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:32

2024-10-14T12:32

2024-10-14T12:32

наука

общество

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958810403_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_44f1102713907c61ff0972220686b9ef.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уникальная отечественная база данных популяционных частот генетических вариантов, которая позволит проводить оценку риска развития генетических заболеваний и создавать высокоточные методы диагностики, создана в России, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "Созданная отечественная база данных популяционных частот генетических вариантов позволяет не только проводить высокоточную оценку риска развития генетически обусловленных заболеваний и патологических состояний, но и создавать высокоспецифичные методы диагностики и прогнозирования, определять молекулярно-генетические механизмы патогенеза орфанных и широко распространенных социально значимых заболеваний человека, разрабатывать технологии персонализированной терапии", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ФМБА. Она отметила, что на основе разработанной базы данных возможно формирование персонализированного точного генетического профиля любого участника полногеномных исследований с возможностью оценки риска развития хронических неинфекционных заболеваний человека. В пресс-службе ФМБА пояснили, что сотрудниками Агентства в период с 2020 по 2024 годы была разработана первая в России и одна из крупнейших в мире база данных популяционных частот генетических вариантов 120 тысяч условно здоровых человек, которая содержит информацию о более чем 550 миллионах уникальных генетических вариантов и их распространённости в российской популяции. Генетикам и медикам новая база данных поможет в принятии правильных решений при постановке диагноза, подчеркнули в ФМБА.

https://ria.ru/20241012/sd1-1977644712.html

https://ria.ru/20241014/inoplanetyane-1977871464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)