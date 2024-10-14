https://ria.ru/20241014/rets-1978026696.html

Школа экспорта РЭЦ провела дискуссию о способах решения кадрового голода

Школа экспорта РЭЦ провела дискуссию о способах решения кадрового голода - РИА Новости, 14.10.2024

Школа экспорта РЭЦ провела дискуссию о способах решения кадрового голода

Возможности решения проблемы кадрового голода в ВЭД обсудили представители бизнеса, вузов и власти 14 октября в рамках Международного экспортного форума... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:41

2024-10-14T19:41

2024-10-14T19:41

экономика

москва

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Возможности решения проблемы кадрового голода в ВЭД обсудили представители бизнеса, вузов и власти 14 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)"Дискуссию "Кадры для экспорта или экспорт для кадров" организовала Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). В дискуссии приняли участие представители бизнеса, профильных вузов, общественных организаций и государственных ведомств, а также непосредственно студенты", - говорится в сообщении.В ходе обсуждения участники согласились, что кадровый голод является одной из фундаментальных проблем сферы ВЭД — каждая вторая компания, занимающаяся международной торговлей, заявляет о дефиците профильных специалистов, а вузы подтверждают заметное снижение интереса к построению карьеры в сфере ВЭД в пользу других профессий.Молодые специалисты все меньше интересуются ранее популярными направлениями, такими как международный бизнес, мировая экономика и финансы, а также другими сегментами глобальной торговли. На формирование этой тенденции значительное влияние оказывают различные внешние факторы, включая экономические, политические и демографические.Участники дискуссии, совместно с Школой экспорта РЭЦ, обсудили возможные пути решения кадровой проблемы в сфере внешнеэкономической деятельности. В частности, речь шла о том, как молодежь сегодня выбирает свой профессиональный путь и как можно направить этот выбор в сторону экспортной деятельности. Также были рассмотрены важные меры для повышения мотивации работать в экспорте и системные решения, которые могут предложить государство, бизнес и высшие учебные заведения."Проблема кадрового голода в сфере ВЭД не только не теряет актуальности, но и ощущается участниками рынка все острей. Сейчас, когда российскую внешнюю торговлю и связанные с ней сферы сильно штормит из-за санкций, вынужденной переориентации и общей волатильности в мировой экономике, предоставить бизнесу верное решение и необходимую поддержку крайне важно", — подчеркивает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.По ее словам, Школа экспорта РЭЦ в этом году не просто нацелена на решение кадровой проблемы и подготовку нового поколения специалистов, но и заботится о том, чтобы новые кадры максимально соответствовали актуальным требованиям рынка. Так, в новой совместной магистерской программе Школы экспорта и РУДН "Управление ВЭД" предусмотрены практикумы по навыкам работы с партнерами из перспективных дружественных стран: членов ЕАЭС, государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки.Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, Россия 24, RT, Мир, Известия, TV BRICS, Москва 24, Business FM, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Эксперт, News.ru, Малый бизнес Москвы, ФедералПресс, Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/rets-1978017434.html

https://ria.ru/20241014/rets-1977973837.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977966862.html

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экономика, москва, форум "сделано в россии"