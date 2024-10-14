Школа экспорта РЭЦ и НЦМиКЦ Белоруссии продолжат укреплять сотрудничество
© РИА Новости / Сергей БобылевШкола экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сферы услуг поддержки предприятий-экспортеров. Подписи на документе 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич
Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сферы услуг поддержки предприятий-экспортеров. Подписи на документе 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Белоруссии (НЦМиКЦ) заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сферы услуг поддержки предприятий-экспортеров, сообщает Российский экспортный центр.
"Подписи на документе 14 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" поставили генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич", - говорится в сообщении.
Соглашение направлено на координацию усилий Школы экспорта РЭЦ и НЦМиКЦ по повышению компетенций в сфере экспортной деятельности российских и белорусских компаний из различных отраслей. Организации будут совместно работать над разработкой и реализацией образовательных программ для бизнеса и органов государственной власти, поддерживать постоянный обмен актуальной информацией, а также организовывать тематические мероприятия.
"Развитие экспорта – это не просто наращивание объемов обмена товарами или услугами двух компаний из разных стран, это результат кропотливой работы как ответственных сотрудников этих компаний, так и транспортных, финансовых, страховых и прочих обеспечивающих инфраструктуру организаций, а также государственных институтов поддержки. Сотрудничество с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен позволит как обеспечить экспорт России и Беларуси качественным образовательным ресурсом для развития на всех уровнях, так и укрепить торговые отношения этих двух стран как партнеров", - отметила Никитина.
"Национальный центр маркетинга, как и РЭЦ, является ведущим институтом поддержки экспорта, оказывает комплексную и системную поддержку по сопровождению внешнеторговых операций. Наше содействие экспортерам носит совершенно прикладной и таргетированный характер. Вместе с тем конечный результат совместных усилий зависит во многом от информированности экспортера. На решение этой задачи направлено взаимодействие Центра и Школы экспорта РЭЦ. Мы планируем содействовать друг другу в проведении образовательных программ, которые позволят экспортерам выстроить четкий и понятный алгоритм действий по выходу на новые рынки и расширению присутствия на уже освоенных. В дополнение к образовательной составляющей мы готовы при необходимости сопровождать экспортеров на всех этапах внешнеэкономической сделки", - отметил Борисевич.
РЭЦ в этом году уже поддержал 1,2 тысячи экспортеров из СКФО
10 октября, 12:55