https://ria.ru/20241014/rabochaya_nedelya-1977871348.html
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября - РИА Новости, 14.10.2024
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T02:18
2024-10-14T02:18
2024-10-14T09:36
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября. Россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября перед празднованием. Согласно 153 статье Трудового кодекса Российской Федерации, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха. День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").
https://ria.ru/20241004/puteshestviya-1976188477.html
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россия, общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.
Россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября перед празднованием.
Согласно 153 статье Трудового кодекса Российской Федерации
, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").