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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 14.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:15
2024-10-14T22:15
2024-10-14T22:15
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 16 БПЛА над регионом в понедельник. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр богомаз, брянская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Безопасность, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью