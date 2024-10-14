https://ria.ru/20241014/pvo-1978039563.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 14.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:15

2024-10-14T22:15

2024-10-14T22:15

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 16 БПЛА над регионом в понедельник. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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александр богомаз, брянская область, безопасность, россия