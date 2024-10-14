https://ria.ru/20241014/pvo-1978027603.html

Глава Брянской области предупредил о работе ПВО

Глава Брянской области предупредил о работе ПВО - РИА Новости, 14.10.2024

Глава Брянской области предупредил о работе ПВО

ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:51

2024-10-14T19:51

2024-10-14T19:51

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность