https://ria.ru/20241014/pvo-1978027603.html
Глава Брянской области предупредил о работе ПВО
Глава Брянской области предупредил о работе ПВО - РИА Новости, 14.10.2024
Глава Брянской области предупредил о работе ПВО
ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T19:51
2024-10-14T19:51
2024-10-14T19:51
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.
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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
Глава Брянской области предупредил о работе ПВО
Богомаз: ПВО отражает попытку атаки с применением БПЛА по Брянской области