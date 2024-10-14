https://ria.ru/20241014/pvo-1977923163.html
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:31
2024-10-14T12:31
2024-10-14T12:36
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также указывается, что авиацией, расчёты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
МО РФ: ПВО сбила в зоне СВО снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников за сутки