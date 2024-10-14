https://ria.ru/20241014/pvo-1977923163.html

Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.10.2024

Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки

Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:31

2024-10-14T12:31

2024-10-14T12:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также указывается, что авиацией, расчёты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность