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Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 14.10.2024 (обновлено: 12:36 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/pvo-1977923163.html
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.10.2024
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки
Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:31
2024-10-14T12:36
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также указывается, что авиацией, расчёты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО сбила снаряд РСЗО HIMARS и 25 дронов ВСУ за сутки

МО РФ: ПВО сбила в зоне СВО снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников за сутки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Средства ПВО сбили в зоне спецоперации снаряд HIMARS и 25 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также указывается, что авиацией, расчёты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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