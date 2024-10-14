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Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК - РИА Новости, 14.10.2024
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14:48 14.10.2024 (обновлено: 14:50 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/putin-1977956740.html
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК - РИА Новости, 14.10.2024
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:48
2024-10-14T14:50
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был инициирован Путиным.Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html
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следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, россия, политика
Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Россия, Политика

Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был инициирован Путиным.
Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Следственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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