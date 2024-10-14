https://ria.ru/20241014/putin-1977956740.html
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК - РИА Новости, 14.10.2024
Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:48
2024-10-14T14:48
2024-10-14T14:50
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был инициирован Путиным.Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html
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следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, россия, политика
Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Россия, Политика