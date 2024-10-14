https://ria.ru/20241014/putin-1977950393.html
Для власти любого уровня важна опора на людей, заявил Путин
Для власти любого уровня важна опора на людей, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2024
Для власти любого уровня важна опора на людей, заявил Путин
Для власти любого уровня важна опора на людей, их доверие и поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:22
2024-10-14T14:22
2024-10-14T14:24
владимир путин
элла памфилова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Для власти любого уровня важна опора на людей, их доверие и поддержка, заявил президент РФ Владимир Путин."Для власти любого уровня это тоже очень важно, опора людей, их доверие и поддержка", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
https://ria.ru/20240805/putin-1964186114.html
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владимир путин, элла памфилова, россия, политика
Владимир Путин, Элла Памфилова, Россия, Политика
Для власти любого уровня важна опора на людей, заявил Путин
Президент РФ Путин: для власти любого уровня важна опора на доверие людей