https://ria.ru/20241014/putin-1977940003.html

Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле

Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.10.2024

Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:33

2024-10-14T13:33

2024-10-14T13:33

казань

россия

дмитрий песков

владимир путин

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всю эту неделю президент готовится к следующей. А именно к саммиту БРИКС, который пройдёт в Казани. Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сообщил Песков. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.

https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html

казань

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