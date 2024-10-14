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Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле
Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.10.2024
Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:33
2024-10-14T13:33
2024-10-14T13:33
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саммит брикс
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани на следующей неделе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Всю эту неделю президент готовится к следующей. А именно к саммиту БРИКС, который пройдёт в Казани. Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников", - сообщил Песков. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года.
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казань, россия, дмитрий песков, владимир путин, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС, заявили в Кремле
Песков: Путин на этой неделе будет готовиться к саммиту БРИКС в Казани