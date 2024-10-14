https://ria.ru/20241014/prioritety-1977900234.html

Кухарук обозначил приоритеты новой команде правительства Югры

Кухарук обозначил приоритеты новой команде правительства Югры - РИА Новости, 14.10.2024

Кухарук обозначил приоритеты новой команде правительства Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на первом заседании правительства Югры в обновленном составе приоритетными направлениями... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:25

2024-10-14T10:25

2024-10-14T10:25

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

руслан кухарук

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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на первом заседании правительства Югры в обновленном составе приоритетными направлениями деятельности управленческой команды назвал работу по формированию и реализации национальных и федеральных проектов, поддержку участников специальной военной операции и их семей, сообщает департамент внутренней политики округа. Предыдущее заседание правительства Югры прошло 10 октября, на нем было объявлено о роспуске прежнего состава правительства, первое заседание в обновлённом составе состоялось в понедельник, 14 октября. "Руслан Кухарук, обращаясь к управленческой команде региона, обозначил ряд первоочередных задач, среди которых – реализация национальных и федеральных проектов… Приоритетом для каждого члена правительства Руслан Кухарук назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей", - следует из сообщения департамента. Уточняется, что по нацпроектам правительству Югры поручено быть максимально вовлеченным в формирование самих нацпроектов, их показателей посредством участия в работе комиссий Госсовета РФ, рабочих группах, стратегических сессиях, а также сопровождать все заявки, инициативы и предложения по участию округа в реализации нацпроектов, федеральных программ и других механизмах поддержки. "Сопровождение национальных проектов, результаты рассмотрения заявок и предложений региона на федеральном уровне влияет в том числе и на формирование нашего бюджета. Это ещё одна важная задача, которую я определяю перед правительством автономного округа", - цитирует слова губернатора департамент внутренней политики округа. Также в числе приоритетов — формирование бюджета Югры на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, контроль за выполнением мероприятий текущего года в рамках государственных и муниципальных программ и контрактных обязательств. "Мы одна большая команда, в которую входит не только правительство региона, но и муниципалитеты. Наша общая цель – повышение качества жизни югорчан. Именно поэтому каждый из нас должен быть погружен в муниципальную повестку, в проекты, реализуемые в городах и районах округа", - резюмировал Кухарук итоги первого заседания правительства округа в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240930/yugra-1975471040.html

https://ria.ru/20240619/byudzhet-1954099338.html

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ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук