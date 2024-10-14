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В России украинскую телеведущую заочно приговорили к восьми годам колонии
В России украинскую телеведущую заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 14.10.2024
В России украинскую телеведущую заочно приговорили к восьми годам колонии
Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:40
2024-10-14T12:40
2024-10-14T12:40
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову к 8 годам колонии общего режима... Соколова также лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Она заочно арестована. Как сообщал СК РФ в августе 2022 года, в эфире одного из телеканалов Соколова "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение". Тогда ведомство заявило, что изучит данные высказывания в рамках уголовного дела, однако о результатах проведенных мероприятий не сообщалось.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В России украинскую телеведущую заочно приговорили к восьми годам колонии
Суд в РФ заочно приговорил украинскую телеведущую Соколову к 8 годам колонии