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В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале - РИА Новости, 14.10.2024
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11:59 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/priangare-1977917343.html
В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале
В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале - РИА Новости, 14.10.2024
В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале
Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском в Иркутской области, молодые люди вместе с родителями доставлены РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:59
2024-10-14T11:59
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском в Иркутской области, молодые люди вместе с родителями доставлены в полицию, сообщает главное управление МВД по региону. В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой молодые люди нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в Железногорске-Илимском свастику. "Двое учащихся колледжа в возрасте 16 и 17 лет, изобразивших запрещённую на территории РФ символику на снегу, и их родители доставлены в отдел полиции. Там нарушители признались в содеянном", - говорится в сообщении. Подростки объяснили свой поступок желанием пошутить. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция взаимодействует с прокуратурой и СК для принятия дальнейшего решения о расследовании инцидента.
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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале

В Приангарье подростки нарисовали свастику на мемориале Воинской славы

© Полиция Иркутской области. МВД/ВКонтактеДвое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском
Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Полиция Иркутской области. МВД/ВКонтакте
Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском
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ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском в Иркутской области, молодые люди вместе с родителями доставлены в полицию, сообщает главное управление МВД по региону.
В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой молодые люди нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в Железногорске-Илимском свастику.
"Двое учащихся колледжа в возрасте 16 и 17 лет, изобразивших запрещённую на территории РФ символику на снегу, и их родители доставлены в отдел полиции. Там нарушители признались в содеянном", - говорится в сообщении.
Подростки объяснили свой поступок желанием пошутить. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция взаимодействует с прокуратурой и СК для принятия дальнейшего решения о расследовании инцидента.
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