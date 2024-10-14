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Колокольцев заявил о росте доли киберпреступлений в России
Колокольцев заявил о росте доли киберпреступлений в России - РИА Новости, 14.10.2024
Колокольцев заявил о росте доли киберпреступлений в России
В текущем году доля киберпреступлений в России возросла до 40%, об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:51
2024-10-14T20:51
2024-10-14T20:51
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В текущем году доля киберпреступлений в России возросла до 40%, об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании. В понедельник в Москве состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан. Его провели сопредседатели Объединенной коллегии – министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов. "Если еще пять лет назад доля таких посягательств в России составляла менее 15%, то в текущем году – уже 40%"- сказал Колокольцев. По его словам, рост IT-преступлений во многом обусловлен возможностью их дистанционного совершения и анонимностью злоумышленников. Колокольцев подчеркнул, что для решения данного вопроса приняты меры по усовершенствованию законодательства, а также нормативной базы министерства.
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россия, москва, владимир колокольцев, происшествия
Россия, Москва, Владимир Колокольцев, Происшествия
Колокольцев заявил о росте доли киберпреступлений в России
Колокольцев: доля киберпреступлений в России возросла до 40%
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В текущем году доля киберпреступлений в России возросла до 40%, об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании.
В понедельник в Москве
состоялось заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан. Его провели сопредседатели Объединенной коллегии – министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
"Если еще пять лет назад доля таких посягательств в России составляла менее 15%, то в текущем году – уже 40%"- сказал Колокольцев.
По его словам, рост IT-преступлений во многом обусловлен возможностью их дистанционного совершения и анонимностью злоумышленников.
Колокольцев подчеркнул, что для решения данного вопроса приняты меры по усовершенствованию законодательства, а также нормативной базы министерства.