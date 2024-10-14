https://ria.ru/20241014/pozitsii-1977887398.html
Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 14.10.2024
Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись вперёд и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:57
2024-10-14T08:57
2024-10-14T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперёд и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперёд, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины", - сказал Рогов. По его словам, ожесточенные бои за село продолжаются. Каменское и Степногорск – населённые пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241013/svo-1977863751.html
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области, сообщил Рогов
Рогов: ВС России заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра