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Пожар на складе в Якутии ликвидировали - РИА Новости, 14.10.2024
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07:28 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pozhar-1977881673.html
Пожар на складе в Якутии ликвидировали
Пожар на складе в Якутии ликвидировали - РИА Новости, 14.10.2024
Пожар на складе в Якутии ликвидировали
Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:28
2024-10-14T07:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало о пожаре в якутском селе Капитоновка: горел склад в помещении цеха по производству сендвич-панелей по улице Семенова, 26/6. "Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на складе в Якутии ликвидировали

МЧС: пожар на складе в Якутии потушили на 1,2 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало о пожаре в якутском селе Капитоновка: горел склад в помещении цеха по производству сендвич-панелей по улице Семенова, 26/6.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Вчера, 12:14
"Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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