https://ria.ru/20241014/pozhar-1977881673.html

Пожар на складе в Якутии ликвидировали

Пожар на складе в Якутии ликвидировали - РИА Новости, 14.10.2024

Пожар на складе в Якутии ликвидировали

Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:28

2024-10-14T07:28

2024-10-14T07:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало о пожаре в якутском селе Капитоновка: горел склад в помещении цеха по производству сендвич-панелей по улице Семенова, 26/6. "Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия