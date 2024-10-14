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Пожар на складе в Якутии ликвидировали
Пожар на складе в Якутии ликвидировали - РИА Новости, 14.10.2024
Пожар на складе в Якутии ликвидировали
Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:28
2024-10-14T07:28
2024-10-14T07:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе в Якутии ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, причина выясняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало о пожаре в якутском селе Капитоновка: горел склад в помещении цеха по производству сендвич-панелей по улице Семенова, 26/6. "Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на складе в Якутии ликвидировали
МЧС: пожар на складе в Якутии потушили на 1,2 тысячи "квадратов"