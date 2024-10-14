https://ria.ru/20241014/pozhar-1977879553.html

На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар

На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.10.2024

На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на складе в якутском селе Капитоновка, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА новости в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:27

2024-10-14T06:27

2024-10-14T06:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе в якутском селе Капитоновка, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в якутском селе Капитоновка. Загорание произошло в складском помещении цеха по производству сендвич-панелей по ул. Семенова, 26/6. Предварительная площадь пожара составляет 1200 кв.м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. К ликвидации привлечено более 40 человек и 9 единиц техники, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия