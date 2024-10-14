Рейтинг@Mail.ru
На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/pozhar-1977879553.html
На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар
На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар - РИА Новости, 14.10.2024
На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на складе в якутском селе Капитоновка, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА новости в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:27
2024-10-14T06:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе в якутском селе Капитоновка, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ. "Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в якутском селе Капитоновка. Загорание произошло в складском помещении цеха по производству сендвич-панелей по ул. Семенова, 26/6. Предварительная площадь пожара составляет 1200 кв.м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. К ликвидации привлечено более 40 человек и 9 единиц техники, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20241013/pozhar-1977819569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На складе в якутском селе Капитоновка вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на складе в якутской Капитоновке, открытое горение ликвидировано

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар вспыхнул на складе в якутском селе Капитоновка, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в якутском селе Капитоновка. Загорание произошло в складском помещении цеха по производству сендвич-панелей по ул. Семенова, 26/6. Предварительная площадь пожара составляет 1200 кв.м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Пожар на фанерном заводе в Бурятии полностью потушили
Вчера, 12:14
К ликвидации привлечено более 40 человек и 9 единиц техники, добавили в МЧС.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала