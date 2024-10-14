https://ria.ru/20241014/pozdravlenie-1977870032.html

Байден умолчал о вине США за бомбардировки Японии, поздравляя выживших

Байден умолчал о вине США за бомбардировки Японии, поздравляя выживших - РИА Новости, 14.10.2024

Байден умолчал о вине США за бомбардировки Японии, поздравляя выживших

Президент США Джо Байден, поздравляя японскую организацию выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё" с присуждением Нобелевской премии... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T01:42

2024-10-14T01:42

2024-10-14T02:04

хиросима (префектура)

в мире

нагасаки (город)

сша

нобелевская премия мира

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, поздравляя японскую организацию выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё" с присуждением Нобелевской премии мира, умолчал об ответственности Вашингтона за трагедию 1945 года. В 2024 году награду присудили японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". "От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось. Мы также поздравляем Японию с этим признанием моральной ясности и непоколебимой приверженности ее народа и правительства предотвращению распространения и использования ядерного оружия", - говорится в обращении американского президента. Байден добавил, что члены "Нихон Хиданкё" десятилетиями служили человеческим свидетельством катастрофических человеческих потерь от ядерного оружия, "рассказывая историю, которую человечество должно услышать". В своем поздравлении глава Белого дома полностью проигнорировал тот факт, что именно США несут ответственность за ядерные бомбардировки японских городов. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://radiosputnik.ru/20240809/nagasaki-1965124082.html

https://ria.ru/20240806/hirosima-1964409933.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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хиросима (префектура), в мире, нагасаки (город), сша, нобелевская премия мира, джо байден