https://ria.ru/20241014/postradavshie-1978038282.html

В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета

В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета - РИА Новости, 14.10.2024

В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета

Два ребенка получили термические ожоги в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:05

2024-10-14T22:05

2024-10-14T22:05

специальная военная операция на украине

денис пушилин

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Два ребенка получили термические ожоги в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили мальчики 2011 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР украинскими войсками в понедельник повреждения получили школа, магазин и рынок. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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денис пушилин, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, происшествия