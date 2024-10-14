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В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:05 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/postradavshie-1978038282.html
В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета
В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета - РИА Новости, 14.10.2024
В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета
Два ребенка получили термические ожоги в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил глава... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:05
2024-10-14T22:05
специальная военная операция на украине
денис пушилин
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Два ребенка получили термические ожоги в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили мальчики 2011 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР украинскими войсками в понедельник повреждения получили школа, магазин и рынок. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
гольмовский
донецкая народная республика
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денис пушилин, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В ДНР два ребенка пострадали от взрывоопасного предмета

Пушилин: в ДНР от взрывоопасного предмета пострадали два ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Два ребенка получили термические ожоги в результате неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом термические ожоги получили мальчики 2011 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
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Кроме того, вследствие обстрелов территории ДНР украинскими войсками в понедельник повреждения получили школа, магазин и рынок.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в т.ч. кассетного типа", - резюмировал глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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