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Москвичи чаще всего отправляют в зону СВО сухие пайки

Москвичи чаще всего отправляют в зону СВО сухие пайки - РИА Новости, 14.10.2024

Москвичи чаще всего отправляют в зону СВО сухие пайки

Чаще всего столичные предприниматели отправляют в зону специальной военной операции сухие пайки, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина и правительства РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:56

2024-10-14T08:56

2024-10-14T08:56

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Чаще всего столичные предприниматели отправляют в зону специальной военной операции сухие пайки, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина и правительства столицы. Отмечается, что посылки для бойцов собирают как небольшие магазины, так и крупные торговые центры, главное требование - возможность хранить еду долгое время в самых разных условиях. "Работники рынка, расположенного в Преображенском районе столицы, отправили в зону СВО 80 банок консервов. Предприниматели из САО передали 57 килограммов сырокопченой и варено-копченой колбасы. Из ВАО и СВАО поступило 285 килограммов тушенки, а из СВАО - почти 200 килограммов этого продукта. Однако чаще всего в зону специальной военной операции отправляют сухие пайки. Владельцы магазинов из ВАО прислали для бойцов и военных госпиталей более 1,5 тысячи таких продуктовых наборов. Предприниматели из ТиНАО передали более 450 килограммов сухих пайков, из ЦАО - 190 коробок, из ЮАО - 540. Бизнесмены из САО собрали более тысячи упаковок лапши быстрого приготовления, из ВАО - 200 упаковок, а из ЮАО - 540 единиц. Кроме того, в гуманитарных посылках часто встречается гречка - почти тонну этой крупы отправили владельцы столичных магазинов. А еще предприниматели отправляют бойцам подсолнечное масло", - говорится в сообщении. Отмечается также, что владельцы магазинов, пекарен и кондитерских отправляют солдатам сладости. Так, коробки с пряниками, печеньем, вафлями, а также с шоколадом собрали бизнесмены из САО, ЦАО, ЮАО, ВАО и СЗАО. "Сахар, переданный в зону СВО, тоже исчисляется сотнями коробок. Предприниматели из ВАО отправили 160 килограммов, из САО - 110 килограммов, а из СВАО - 30 упаковок. В ТиНАО собрали 40 литров меда, а в САО - 80 литров сгущенного молока", - добавляется в сообщении. В качестве гуманитарной помощи в зону СВО отправляют и большое количество питьевой воды. "Кроме того, в ЮАО собрали 200 упаковок чая, в ВАО - почти 250. А еще бизнесмены передали бойцам около 80 килограммов кофе", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тинао, цао, москва, сергей собянин