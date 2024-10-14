https://ria.ru/20241014/polsha-1977978806.html

Польша укрепит границу для защиты от нападения с востока

Польша укрепит границу для защиты от нападения с востока - РИА Новости, 14.10.2024

Польша укрепит границу для защиты от нападения с востока

Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек заявил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию для... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:25

2024-10-14T16:25

2024-10-14T16:30

польша

россия

москва

владимир путин

такер карлсон

александр лукашенко

нато

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ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Станислав Чоснек заявил журналистам, что Польша фортифицирует свою территорию для обороны, как он утверждает, от "нападения с востока". В настоящее время на полигоне в польском Ожише проходят военные учения, где испытывают различные инженерные фортификационные сооружения, которые потом установят на границе. "Сегодня мы наблюдали первый элемент в рамках национальной программы "Восточный щит". Мы показали, что заграждения, выполненные нашими саперами, успешны и возможность входа на территорию Польской республики сил с востока минимальна", - сказал генерал. Он уточнил, что программа "Восточный щит" будет охватывать "всю границу с Калининградской областью и Белоруссией – так, чтобы территория от нуля до 50 километров от границы была настолько подготовлена, чтобы какая-либо военная агрессия на территорию Польши была невозможна по крайней мере в наземном измерении". Генерал Чоснек также рассказал, что кроме инженерных заграждений на восточной границе развернут системы дронов, антидронов, разведки, связи. "Это очередные элементы, которые будет включать программа "Восточный щит", - сказал он. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир.

https://ria.ru/20241011/bild-1977637495.html

https://ria.ru/20240628/general-1956148010.html

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россия

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польша, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, александр лукашенко, нато