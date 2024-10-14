https://ria.ru/20241014/poiski-1977895432.html
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу - РИА Новости, 14.10.2024
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу
Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:58
2024-10-14T09:58
2024-10-14T09:58
происшествия
шкотовский район
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151847/28/1518472841_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d95ba56a1a542ae5151925fe12f22d87.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. "Благодаря быстрому реагированию и инновационным технологиям, спасатель краевой поисково-спасательной службы не дал погибнуть мужчине, который сломал обе ноги и не смог сообщить о своем местонахождении. Инцидент произошёл в лесном массиве недалеко от Лукьяновки. Спасатель, проявив инициативу, задействовал квадрокоптер для обследования местности. Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги", - говорится в сообщении. Спасательные службы уже находились у лесного массива и оказали пострадавшему медпомощь. Мужчину эвакуировали и доставили в больницу.
https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html
шкотовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шкотовский район, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шкотовский район, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу
В Приморье с помощью квадрокоптера спасли мужчину, сломавшего обе ноги в лесу
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
"Благодаря быстрому реагированию и инновационным технологиям, спасатель краевой поисково-спасательной службы не дал погибнуть мужчине, который сломал обе ноги и не смог сообщить о своем местонахождении. Инцидент произошёл в лесном массиве недалеко от Лукьяновки. Спасатель, проявив инициативу, задействовал квадрокоптер для обследования местности. Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги", - говорится в сообщении.
Спасательные службы уже находились у лесного массива и оказали пострадавшему медпомощь. Мужчину эвакуировали и доставили в больницу.