https://ria.ru/20241014/poiski-1977895432.html

В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу

В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу - РИА Новости, 14.10.2024

В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу

Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:58

2024-10-14T09:58

2024-10-14T09:58

происшествия

шкотовский район

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. "Благодаря быстрому реагированию и инновационным технологиям, спасатель краевой поисково-спасательной службы не дал погибнуть мужчине, который сломал обе ноги и не смог сообщить о своем местонахождении. Инцидент произошёл в лесном массиве недалеко от Лукьяновки. Спасатель, проявив инициативу, задействовал квадрокоптер для обследования местности. Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги", - говорится в сообщении. Спасательные службы уже находились у лесного массива и оказали пострадавшему медпомощь. Мужчину эвакуировали и доставили в больницу.

https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html

шкотовский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шкотовский район, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)