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В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу - РИА Новости, 14.10.2024
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09:58 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/poiski-1977895432.html
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу - РИА Новости, 14.10.2024
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу
Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T09:58
2024-10-14T09:58
происшествия
шкотовский район
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. "Благодаря быстрому реагированию и инновационным технологиям, спасатель краевой поисково-спасательной службы не дал погибнуть мужчине, который сломал обе ноги и не смог сообщить о своем местонахождении. Инцидент произошёл в лесном массиве недалеко от Лукьяновки. Спасатель, проявив инициативу, задействовал квадрокоптер для обследования местности. Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги", - говорится в сообщении. Спасательные службы уже находились у лесного массива и оказали пострадавшему медпомощь. Мужчину эвакуировали и доставили в больницу.
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шкотовский район
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происшествия, шкотовский район, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шкотовский район, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасатели нашли мужчину, сломавшего ноги в лесу

В Приморье с помощью квадрокоптера спасли мужчину, сломавшего обе ноги в лесу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Квадрокоптер. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Спасатель краевой поисково-спасательной службы в Приморье с помощью квадрокоптера нашёл мужчину, сломавшего обе ноги в лесу в Шкотовском районе, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
"Благодаря быстрому реагированию и инновационным технологиям, спасатель краевой поисково-спасательной службы не дал погибнуть мужчине, который сломал обе ноги и не смог сообщить о своем местонахождении. Инцидент произошёл в лесном массиве недалеко от Лукьяновки. Спасатель, проявив инициативу, задействовал квадрокоптер для обследования местности. Благодаря высокой четкости изображения и возможностям беспилотника, ему удалось обнаружить пострадавшего, который находился на расстоянии нескольких километров от основной дороги", - говорится в сообщении.
Спасательные службы уже находились у лесного массива и оказали пострадавшему медпомощь. Мужчину эвакуировали и доставили в больницу.
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