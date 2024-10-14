https://ria.ru/20241014/poezd-1977912867.html

РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России

РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России - РИА Новости, 14.10.2024

РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России

Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:27

2024-10-14T11:27

2024-10-14T12:16

москва

новороссийск

россия

олег белозеров

ржд

федеральная пассажирская компания

казанский вокзал

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, обслуживаются такими составами, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.Состав стартовал с Казанского вокзала столицы. "Четырнадцатого октября в первый рейс в двухэтажном исполнении отправится поезд № 266/265 сообщением Москва – Новороссийск. Таким образом, все регионы юга нашей страны, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, теперь будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами", - говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) к мероприятию.Оно прошло в понедельник в формате телемоста. Команду на старт отправления поезда дал гендиректор РЖД Олег Белозеров из Сочи, где проходит сетевое совещание по итогам летней перевозочной кампании. В Москве участие в церемонии принял первый замгендиректора ФПК Алексей Жигунов.В двухэтажном составе, стартовавшем из Москвы в Новороссийск, есть вагоны СВ и купе, вагон-ресторан. Предусмотрено детское купе."До настоящего времени Новороссийск оставался последним курортным городом юга России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы. Теперь и на этом популярном направлении мы сможем предложить пассажирам больше мест", - уточнили РЖД в своем Telegram-канале.Поезд №266/265 Москва - Новороссийск будет отправляться ежедневно: из Москвы в 10.00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13.02,️ из Новороссийска в 16.55 и прибывать в Москву на следующий день в 21.05. В пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и пунктах.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

москва

новороссийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, новороссийск, россия, олег белозеров, ржд, федеральная пассажирская компания, казанский вокзал, общество