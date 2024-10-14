РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России
РЖД запустили с Казанского вокзала двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск
Двухэтажный поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, обслуживаются такими составами, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
Состав стартовал с Казанского вокзала столицы. "Четырнадцатого октября в первый рейс в двухэтажном исполнении отправится поезд № 266/265 сообщением Москва – Новороссийск. Таким образом, все регионы юга нашей страны, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, теперь будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами", - говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) к мероприятию.
Оно прошло в понедельник в формате телемоста. Команду на старт отправления поезда дал гендиректор РЖД Олег Белозеров из Сочи, где проходит сетевое совещание по итогам летней перевозочной кампании. В Москве участие в церемонии принял первый замгендиректора ФПК Алексей Жигунов.
В двухэтажном составе, стартовавшем из Москвы в Новороссийск, есть вагоны СВ и купе, вагон-ресторан. Предусмотрено детское купе.
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"До настоящего времени Новороссийск оставался последним курортным городом юга России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы. Теперь и на этом популярном направлении мы сможем предложить пассажирам больше мест", - уточнили РЖД в своем Telegram-канале.
Поезд №266/265 Москва - Новороссийск будет отправляться ежедневно: из Москвы в 10.00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13.02,️ из Новороссийска в 16.55 и прибывать в Москву на следующий день в 21.05. В пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и пунктах.
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