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РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России - РИА Новости, 14.10.2024
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11:27 14.10.2024 (обновлено: 12:16 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/poezd-1977912867.html
РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России
РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России - РИА Новости, 14.10.2024
РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России
Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:27
2024-10-14T12:16
москва
новороссийск
россия
олег белозеров
ржд
федеральная пассажирская компания
казанский вокзал
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, обслуживаются такими составами, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.Состав стартовал с Казанского вокзала столицы. "Четырнадцатого октября в первый рейс в двухэтажном исполнении отправится поезд № 266/265 сообщением Москва – Новороссийск. Таким образом, все регионы юга нашей страны, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, теперь будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами", - говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) к мероприятию.Оно прошло в понедельник в формате телемоста. Команду на старт отправления поезда дал гендиректор РЖД Олег Белозеров из Сочи, где проходит сетевое совещание по итогам летней перевозочной кампании. В Москве участие в церемонии принял первый замгендиректора ФПК Алексей Жигунов.В двухэтажном составе, стартовавшем из Москвы в Новороссийск, есть вагоны СВ и купе, вагон-ресторан. Предусмотрено детское купе.&quot;До настоящего времени Новороссийск оставался последним курортным городом юга России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы. Теперь и на этом популярном направлении мы сможем предложить пассажирам больше мест&quot;, - уточнили РЖД в своем Telegram-канале.Поезд №266/265 Москва - Новороссийск будет отправляться ежедневно: из Москвы в 10.00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13.02,️ из Новороссийска в 16.55 и прибывать в Москву на следующий день в 21.05. В пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и пунктах.
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москва, новороссийск, россия, олег белозеров, ржд, федеральная пассажирская компания, казанский вокзал, общество
Москва, Новороссийск, Россия, Олег Белозеров, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Казанский вокзал, Общество
РЖД запустили двухэтажные поезда во все регионы юга России

РЖД запустили с Казанского вокзала двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Двухэтажный поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Холдинг РЖД запустил в первый рейс двухэтажный поезд из Москвы в Новороссийск и теперь все курортные города юга России, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, обслуживаются такими составами, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
Состав стартовал с Казанского вокзала столицы. "Четырнадцатого октября в первый рейс в двухэтажном исполнении отправится поезд № 266/265 сообщением Москва – Новороссийск. Таким образом, все регионы юга нашей страны, включая курорты Кавказских Минеральных Вод, теперь будут обслуживаться двухэтажными пассажирскими поездами", - говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) к мероприятию.
Оно прошло в понедельник в формате телемоста. Команду на старт отправления поезда дал гендиректор РЖД Олег Белозеров из Сочи, где проходит сетевое совещание по итогам летней перевозочной кампании. В Москве участие в церемонии принял первый замгендиректора ФПК Алексей Жигунов.
В двухэтажном составе, стартовавшем из Москвы в Новороссийск, есть вагоны СВ и купе, вагон-ресторан. Предусмотрено детское купе.
«

"До настоящего времени Новороссийск оставался последним курортным городом юга России, куда не курсировали двухэтажные составы из столицы. Теперь и на этом популярном направлении мы сможем предложить пассажирам больше мест", - уточнили РЖД в своем Telegram-канале.

Поезд №266/265 Москва - Новороссийск будет отправляться ежедневно: из Москвы в 10.00 и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13.02,️ из Новороссийска в 16.55 и прибывать в Москву на следующий день в 21.05. В пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и пунктах.
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МоскваНовороссийскРоссияОлег БелозеровРЖДФедеральная пассажирская компанияКазанский вокзалОбщество
 
 
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