Рейтинг@Mail.ru
В Подольске мужчина ранил ножом двух человек - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html
В Подольске мужчина ранил ножом двух человек
В Подольске мужчина ранил ножом двух человек - РИА Новости, 14.10.2024
В Подольске мужчина ранил ножом двух человек
Мужчина ранил ножом во время драки у магазина двух человек в подмосковном Подольске, заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:06
2024-10-14T14:06
происшествия
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина ранил ножом во время драки у магазина двух человек в подмосковном Подольске, заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале. В дежурную часть полиции ночью 13 октября из медучреждения поступила информация, что от одного из магазинов на улице Володи Дубинина с телесными повреждениями доставлены и госпитализированы мужчина 1994 и женщина 1983 года рождения. "Предварительно установлено, что около торгового павильона у пострадавших с правонарушителем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которых последний нанес им ножевые ранения", - говорится в сообщении. Задержан местный житель 1987 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск
Происшествия, Подольск
В Подольске мужчина ранил ножом двух человек

В Подольске мужчина ранил ножом двух человек во время драки у магазина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина ранил ножом во время драки у магазина двух человек в подмосковном Подольске, заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале.
В дежурную часть полиции ночью 13 октября из медучреждения поступила информация, что от одного из магазинов на улице Володи Дубинина с телесными повреждениями доставлены и госпитализированы мужчина 1994 и женщина 1983 года рождения.
"Предварительно установлено, что около торгового павильона у пострадавших с правонарушителем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которых последний нанес им ножевые ранения", - говорится в сообщении.
Задержан местный житель 1987 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки
11 октября, 10:13
 
ПроисшествияПодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала