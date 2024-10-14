https://ria.ru/20241014/podolsk-1977947380.html

В Подольске мужчина ранил ножом двух человек

В Подольске мужчина ранил ножом двух человек - РИА Новости, 14.10.2024

В Подольске мужчина ранил ножом двух человек

Мужчина ранил ножом во время драки у магазина двух человек в подмосковном Подольске, заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:06

2024-10-14T14:06

2024-10-14T14:06

происшествия

подольск

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина ранил ножом во время драки у магазина двух человек в подмосковном Подольске, заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД в Telegram-канале. В дежурную часть полиции ночью 13 октября из медучреждения поступила информация, что от одного из магазинов на улице Володи Дубинина с телесными повреждениями доставлены и госпитализированы мужчина 1994 и женщина 1983 года рождения. "Предварительно установлено, что около торгового павильона у пострадавших с правонарушителем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которых последний нанес им ножевые ранения", - говорится в сообщении. Задержан местный житель 1987 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html

подольск

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2024

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происшествия, подольск