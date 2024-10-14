https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977990237.html
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог - РИА Новости, 14.10.2024
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог
Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:01
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В предстоящий зимний период для уборки дорог будут привлечены более 3,3 тысячи единиц техники (тракторы, погрузчики, грейдеры), а также 3,8 тысячи человек. Важный компонент в этой работе – подготовка пескосоляной смеси и реагентов. Половина всех необходимых материалов уже заготовлена, а весь объем будет обеспечен к 1 декабря", - рассказали в пресс-службе. По их данным, для уборки пешеходных дорожек в этом году закуплено 60 пескорасбрасывателей, это позволит сократить время обработки тротуаров с 10 до трех дней. Помимо этого будут приобретены 340 снегоуборщиков, что также увеличит эффективность работ: если за одно и тоже время лопатой дворник может убрать 150 метров, то с помощью спецтехники – уже 400 метров. "Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Также в этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 – среднего класса, 364 – большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса - китайских Foton. Также рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977305994.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В предстоящий зимний период для уборки дорог будут привлечены более 3,3 тысячи единиц техники (тракторы, погрузчики, грейдеры), а также 3,8 тысячи человек. Важный компонент в этой работе – подготовка пескосоляной смеси и реагентов. Половина всех необходимых материалов уже заготовлена, а весь объем будет обеспечен к 1 декабря", - рассказали в пресс-службе.
По их данным, для уборки пешеходных дорожек в этом году закуплено 60 пескорасбрасывателей, это позволит сократить время обработки тротуаров с 10 до трех дней. Помимо этого будут приобретены 340 снегоуборщиков, что также увеличит эффективность работ: если за одно и тоже время лопатой дворник может убрать 150 метров, то с помощью спецтехники – уже 400 метров.
"Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Также в этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 – среднего класса, 364 – большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса - китайских Foton. Также рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов, добавили в пресс-службе.