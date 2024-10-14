Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:01 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977990237.html
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог - РИА Новости, 14.10.2024
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог
Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:01
2024-10-14T17:01
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140084/62/1400846208_0:124:1199:798_1920x0_80_0_0_3bae6a903a746aeaef059c7d2087d3d8.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В предстоящий зимний период для уборки дорог будут привлечены более 3,3 тысячи единиц техники (тракторы, погрузчики, грейдеры), а также 3,8 тысячи человек. Важный компонент в этой работе – подготовка пескосоляной смеси и реагентов. Половина всех необходимых материалов уже заготовлена, а весь объем будет обеспечен к 1 декабря", - рассказали в пресс-службе. По их данным, для уборки пешеходных дорожек в этом году закуплено 60 пескорасбрасывателей, это позволит сократить время обработки тротуаров с 10 до трех дней. Помимо этого будут приобретены 340 снегоуборщиков, что также увеличит эффективность работ: если за одно и тоже время лопатой дворник может убрать 150 метров, то с помощью спецтехники – уже 400 метров. "Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Также в этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 – среднего класса, 364 – большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса - китайских Foton. Также рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241009/podmoskove-1977305994.html
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977649258.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140084/62/1400846208_124:0:1188:798_1920x0_80_0_0_107f437d45b2708fce7202620eb29dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог

© Flickr / Vsevolod RovinskiyГород Красногорск, Подмосковье
Город Красногорск, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
Город Красногорск, Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог от снега будут привлечены этой зимой в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В предстоящий зимний период для уборки дорог будут привлечены более 3,3 тысячи единиц техники (тракторы, погрузчики, грейдеры), а также 3,8 тысячи человек. Важный компонент в этой работе – подготовка пескосоляной смеси и реагентов. Половина всех необходимых материалов уже заготовлена, а весь объем будет обеспечен к 1 декабря", - рассказали в пресс-службе.
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Дорожники Подмосковья завершают работы по летнему содержанию дорог
9 октября, 23:23
По их данным, для уборки пешеходных дорожек в этом году закуплено 60 пескорасбрасывателей, это позволит сократить время обработки тротуаров с 10 до трех дней. Помимо этого будут приобретены 340 снегоуборщиков, что также увеличит эффективность работ: если за одно и тоже время лопатой дворник может убрать 150 метров, то с помощью спецтехники – уже 400 метров.
"Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Также в этом году в Подмосковье приобретено 490 новых автобусов (126 – среднего класса, 364 – большого класса). К концу ноября планируется поставка еще 104 большого класса - китайских Foton. Также рассматривается возможность дополнительно приобрести 200 вместительных ЛиАЗов, добавили в пресс-службе.
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи
11 октября, 17:11
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала