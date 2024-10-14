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Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах - РИА Новости, 14.10.2024
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Новости Подмосковья
 
14:55 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977957645.html
Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах
Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах - РИА Новости, 14.10.2024
Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах
Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в социальных центрах с начала года, программа направлена на восстановление функциональности и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:55
2024-10-14T14:55
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в социальных центрах с начала года, программа направлена на восстановление функциональности и социализацию пожилых людей, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В медицинских организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тысячи жителей", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве уточнили, что в регионе 30 учреждений, оснащенных необходимым и современным оборудованием, где пенсионеры могут пройти полный курс социальной реабилитации. Особое внимание в таких восстановительных курсах уделяется психологическому здоровью и эмоциональному состоянию пожилого человека. Разрабатывается индивидуальный план, а постоянный контроль физических данных, общение и моральная поддержка позволяют добиться наиболее успешного результата, стабилизации настроения, установлению позитивного мышления и улучшению физического здоровья. Курс реабилитации длится 21 день и включает физкультурно-оздоровительную реабилитацию (скандинавская ходьба, ЛФК, тренажерный зал, аэройога, джампинг, дыхательная гимнастика, соляная комната), социально-педагогическую реабилитацию (компьютерная грамотность, эрготерапия), социокультурную реабилитацию (вокалотерапия, танцетерапия, живопись) и социально-психологическую реабилитацию (комната психологической разгрузки, индивидуальные занятия с психологом, групповые занятия с психологом), добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241012/inkubator-1977751095.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в соццентрах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВице-губернатор Московской области Людмила Болатаева
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 20 тысяч пенсионеров Подмосковья прошли реабилитацию в социальных центрах с начала года, программа направлена на восстановление функциональности и социализацию пожилых людей, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В медицинских организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тысячи жителей", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве уточнили, что в регионе 30 учреждений, оснащенных необходимым и современным оборудованием, где пенсионеры могут пройти полный курс социальной реабилитации. Особое внимание в таких восстановительных курсах уделяется психологическому здоровью и эмоциональному состоянию пожилого человека. Разрабатывается индивидуальный план, а постоянный контроль физических данных, общение и моральная поддержка позволяют добиться наиболее успешного результата, стабилизации настроения, установлению позитивного мышления и улучшению физического здоровья.
Курс реабилитации длится 21 день и включает физкультурно-оздоровительную реабилитацию (скандинавская ходьба, ЛФК, тренажерный зал, аэройога, джампинг, дыхательная гимнастика, соляная комната), социально-педагогическую реабилитацию (компьютерная грамотность, эрготерапия), социокультурную реабилитацию (вокалотерапия, танцетерапия, живопись) и социально-психологическую реабилитацию (комната психологической разгрузки, индивидуальные занятия с психологом, групповые занятия с психологом), добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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