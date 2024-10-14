https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977947027.html
Жительница Подмосковья умерла после удаления зубов
Жительница Подмосковья умерла после удаления зубов - РИА Новости, 14.10.2024
Жительница Подмосковья умерла после удаления зубов
Проверку начали по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:05
2024-10-14T14:05
2024-10-14T14:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Проверку начали по факту гибели жительницы Подмосковья после удаления зубов в одной из стоматологических клиник, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Жительница Подмосковья скончалась через сутки после удаления зубов для установки имплантов в стоматологической клинике", - сказал собеседник агентства. По его словам, проводится проверка по статьям 105 УК РФ "Убийство" и 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Жительница Подмосковья умерла после удаления зубов
В Подмосковье начали проверку по делу о смерти женщины после удаления зубов