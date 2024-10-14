https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977922514.html
В Подмосковье сократили срок получения статуса резидента ОЭЗ
В Подмосковье сократили срок получения статуса резидента ОЭЗ - РИА Новости, 14.10.2024
В Подмосковье сократили срок получения статуса резидента ОЭЗ
Срок получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Подмосковье сократился с 40 до 15 рабочих дней, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:26
2024-10-14T12:26
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Срок получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Подмосковье сократился с 40 до 15 рабочих дней, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Процесс оптимизации взаимодействия между бизнесом и органами власти в Московской области не прекращается. Если ранее на рассмотрение документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ отводилось 40 дней, то теперь в связи с новым действующим положением закона об ОЭЗ решение выносится в течение 15 рабочих дней. Необходимо отметить, что мы в Московской области стараемся максимально сократить и этот срок", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста. Зампред также подчеркнула, что эти же сроки установлены и для внесения изменений в уже действующее соглашение. Это важно для резидентов, которые смогут более оперативно менять свою инвестиционную стратегию в зависимости от обстоятельств. В ведомстве добавили, что для реализации новых положений федерального законодательства в сфере ОЭЗ в Московской области вместо Экспертного совета ОЭЗ, который ранее рассматривал документацию потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ, был учрежден новый коллегиальный орган. Им стала Комиссия по рассмотрению документов, представляемых для заключения или изменения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ Московской области. Регламент работы нового органа обеспечит более оперативное вынесение заключений. Первое заседание Комиссии под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой уже состоялось. Поступившая документация была рассмотрена в рамках нового регламента, и все решения были вынесены в установленные сроки.
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977649258.html
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экономика, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Экономика, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Срок получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Подмосковье сократился с 40 до 15 рабочих дней, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Процесс оптимизации взаимодействия между бизнесом и органами власти в Московской области не прекращается. Если ранее на рассмотрение документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ отводилось 40 дней, то теперь в связи с новым действующим положением закона об ОЭЗ решение выносится в течение 15 рабочих дней. Необходимо отметить, что мы в Московской области стараемся максимально сократить и этот срок", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста.
Зампред также подчеркнула, что эти же сроки установлены и для внесения изменений в уже действующее соглашение. Это важно для резидентов, которые смогут более оперативно менять свою инвестиционную стратегию в зависимости от обстоятельств.
В ведомстве добавили, что для реализации новых положений федерального законодательства в сфере ОЭЗ в Московской области вместо Экспертного совета ОЭЗ, который ранее рассматривал документацию потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ, был учрежден новый коллегиальный орган. Им стала Комиссия по рассмотрению документов, представляемых для заключения или изменения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ Московской области. Регламент работы нового органа обеспечит более оперативное вынесение заключений.
Первое заседание Комиссии под председательством заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлии Бариновой уже состоялось. Поступившая документация была рассмотрена в рамках нового регламента, и все решения были вынесены в установленные сроки.